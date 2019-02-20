Стало известно, когда на дорогах России могут появиться беспилотные машины

Ожидается, что за следующие два года будут приняты соответствующие законы и внедрены технологии.

Беспилотные автомобили допустят на дороги общего пользования к концу 2021 года. Об этом говорится в паспорте национального проекта "Безопасные и качественные дороги" на сайте Правительства РФ.

Планируется, что в сентябре 2019 года будет утверждена концепция обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных авто на дорогах общего пользования, а к концу 2020 года разработаны соответствующие технологии. Согласно документу к концу 2021 года нужно будет принять законы, разрешающие движение таких машин по общим дорогам, и внедрить необходимые транспортные системы на первых 27 участках.

К концу 2024 года движение беспилотных автомобилей в России должно быть обеспечено уже на 55 трассах.