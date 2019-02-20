"Нет никаких оснований". Путин предостерёг США от нового Карибского кризиса

Глава государства выразил надежду на то, что Россия и Америка будут работать вместе для предотвращения подобного сценария.

Президент РФ Владимир Путин признал наличие между Москвой и Вашингтоном взаимных претензий, но заявил, что они не являются поводом для нового Карибского кризиса. Об этом он сказал на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

— Есть взаимные претензии, разные подходы к решению тех или иных проблем. Причём взаимные претензии. Но это же не повод для того, чтобы доводить дело до какого-то противостояния на уровне Карибского кризиса 60-х годов прошлого века, — подчеркнул глава государства.

По мнению Путина, для подобных действий "нет никаких оснований" и Россия такого сценария не хочет.

— Если там кто-то хочет, то пожалуйста. Я назвал сегодня, что будет, — предостерёг российский лидер.

Путин считает, что у РФ и США действительно существуют проблемы, но также есть и инструменты совместной работы над их решением, а также "в целом неплохие контакты по военной линии". Он выразил надежду, что эти каналы сотрудничества "будут использованы для того, чтобы в мире не создавалось никаких новых кризисов типа Карибского кризиса".

В Послании Федеральному собранию сегодня Путин рассказал, что новое российское вооружение "Авангард", "Посейдон", "Циркон", "Пересвет" и "Кинжал" заступит на боевое дежурство уже до конца 2019 года.