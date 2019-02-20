В Бельгии задержали 16 человек за пацифистскую акцию у военной базы

Журналисты сообщают, что акция связана с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Около авиабазы Кляйн Брогель на востоке Бельгии на пацифистской акции власти задержали 16 человек, среди которых было три депутата Европарламента. Люди протестовали против хранения на базе американских атомных бомб B61, сообщает The Guardian.

Трое евродепутатов — Молли Скотт Като, Мишель Риваси и Тилли Метц — смогли перелезть через забор на территорию базы и развернули плакат на взлётно-посадочной полосе для истребителей F-16. Активисты призвали признать Европу безъядерной зоной.

Издание пишет, что США на территории Европы может хранить до 150 единиц ядерного оружия, а пацифисты опасаются, что после выхода США из Договора о РСМД их количество может увеличиться. Каждая бомба B51 имеет взрывную мощность в 340 килотонн, что в 23 раза больше, чем у бомбы, разрушившей Хиросиму.

The Guardian также дополняет, что члены Европарламента имеют иммунитет от судебного преследования, однако неясно, распространяется ли он на законы о государственной безопасности.