Путин допустил, что Россию могут отключить от Интернета

Глава государства считает, что на этот случай нужно создавать сегменты Сети, "которые ни от кого не зависят".

Президент РФ Владимир Путин считает, что теоретически стране надо быть готовой к отключению от Глобальной сети, поэтому Рунету необходима независимость. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями российских информационных агентств и печатных СМИ.

— Они сто раз подумают, прежде чем это сделать, но теоретически всё возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят, — сказал он.

По мнению российского лидера, подобный шаг нанесёт колоссальный ущерб — как политический, так и экономический — иностранным партнёрам, но теоретически угроза всё же есть.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об обеспечении автономной работы Рунета в случае отключения от Глобальной сети.