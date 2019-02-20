"Гигарама": все лица с оглашения Послания Федеральному собранию на одном снимке

Суперразрешение панорамы помогает увидеть каждого, кто присутствовал в Гостином Дворе во время выступления президента. Знакомые все лица?

Президент России Владимир Путин сегодня выступил с Посланием Федеральному собранию уже в 15-й раз. В Гостином Дворе присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, губернаторский корпус, главы традиционных конфессий, общественные деятели и почти 800 аккредитованных журналистов. Но проект "Гигарама" позволил собрать их всех на одном снимке, а суперразрешение поможет найти того чиновника, который внимательнее всех слушал президента.

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Гигапиксельное фото с оглашения послания Федеральному собранию Загрузить

К слову, президент уже не в первый раз принимает участие в проекте "Гигарама". Прошлым летом Владимир Путин позировал для гигапиксельной съёмки вместе с участниками форума "Машук".