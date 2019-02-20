Украина провела учения с боевыми стрельбами на побережье Азовского моря

В ходе манёвров подразделения ВСУ "поразили огнём несколько огневых рубежей, захватили и удерживали определённый участок".

Украинские десантники провели тактические учения с боевыми стрельбами на побережье Азовского моря с привлечением Су-25, МиГ-29 и Ми-24. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооружённых сил Незалежной.

— На одном из полигонов приморского направления военнослужащие отдельной десантно-штурмовой бригады провели показательное инструкторско-методическое занятие с боевой стрельбой, — уточнили в Генштабе ВСУ.

Согласно замыслу учений, наступательным действиям украинских десантников предшествовал авиаудар по артиллерии "противника". В ответ подразделения ВСУ "поразили огнём несколько огневых рубежей, захватили и удерживали определённый участок".

К тактическим манёврам были привлечены штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и ударные вертолёты Ми-24 при поддержке миномётных расчётов и беспилотного авиационного комплекса.