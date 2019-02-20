Украина провела учения с боевыми стрельбами на побережье Азовского моря

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Украина провела учения с боевыми стрельбами на побережье Азовского моря

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Фото: © Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

В ходе манёвров подразделения ВСУ "поразили огнём несколько огневых рубежей, захватили и удерживали определённый участок".

Украинские десантники провели тактические учения с боевыми стрельбами на побережье Азовского моря с привлечением Су-25, МиГ-29 и Ми-24. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооружённых сил Незалежной.

— На одном из полигонов приморского направления военнослужащие отдельной десантно-штурмовой бригады провели показательное инструкторско-методическое занятие с боевой стрельбой, — уточнили в Генштабе ВСУ.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/?__tn__=kC-R&eid=ARAEqcAp01SieVldnTBrc7fUSVZZUegiEXDt_V0tqahWf47YiacJ0N85rMU-b5vUyxuFOtVc9gWUikQ8&hc_ref=ARRhtJohZmPVhMxN19pYzJD99rP8JBXAWH30S_mtZR_u_Za7gupnl8Nt-7AqHPVVNBY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCugFWNUQ5K6-aFfPXuBdixqxZfrDglRLZHHCMHbEG8yrxFRNJDEpPU3fFC4eH7xsw9nOxNu85MGslReRz_Brta22VCZ4aKDmQPH0akzJ3LHUoACDaG2Tn00eX7swJVxJQ_cqcoXCLYp7Q2ZF_wRMdrac5gZ7OKS7JT4WE7zv2vmJHEEHuyhtc5dV05QdNsASJz4zE4n46nV6AGwUBiy7JM-VON0EgmInVefgpEr_51NQF67UkNH8pUOZP2SuYT2kem0TFKMNRpmsk66SQIEQB5oMs1MTbhn03F8FyCFjA0XWz78g2UuTmkM1_HcfW39EfO8ooPVHf1u6upppqsqTmO-g" target="_blank">Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine</a></p>

Согласно замыслу учений, наступательным действиям украинских десантников предшествовал авиаудар по артиллерии "противника". В ответ подразделения ВСУ "поразили огнём несколько огневых рубежей, захватили и удерживали определённый участок".

К тактическим манёврам были привлечены штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и ударные вертолёты Ми-24 при поддержке миномётных расчётов и беспилотного авиационного комплекса.

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