Путин назвал комплекс "Авангард" серьёзным ответом на систему ПРО США

Глава государства сравнил данное оружие по значению с точки зрения обеспечения безопасности с первым искусственным спутником Земли.

Ракетный гиперзвуковой комплекс "Авангард" является серьёзным ответом на систему противоракетной обороны США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

— Нам нужно было дать адекватный или асимметричный, но серьёзный ответ. Каким ответом можно считать именно такой? Это то, что из себя представляет "Авангард", — сказал он.

Глава государства описал действие российского ракетного комплекса как "движение крылатого планирующего блока в плотных слоях атмосферы". Президент сравнил эту разработку по своему значению с первым искусственным спутником Земли, запуск которого означал появление у СССР средства доставки ядерного заряда к территории вероятного противника.

В ходе сегодняшнего Послания Федеральному собранию Путин сообщил, что "Авангард", "Посейдон", "Циркон", "Пересвет" и "Кинжал" заступят на боевое дежурство в декабре 2019 года.