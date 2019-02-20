Голикова рассказала, сколько денег потребуется на соцблок из послания Путина

Вице-премьер дополнила, что финансовые ресурсы на поставленные задачи есть, осталось переработать нормативные документы.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире передачи "Время покажет" на Первом канале рассказала, что правительство запланировало потратить около 80 миллиардов рублей на реализацию задач социального блока, которые президент РФ Владимир Путин поставил в своём обращении.

— По нашим предварительным оценкам, то, что выпадает на 2019 год по социальному блоку... оценивается в порядка 80 млрд рублей, — рассказала вице-премьер.

Она добавила, что на 2020 год эти цифры будут больше, потому что в том числе растёт контингент получателей льгот.

Также Голикова заверила, что для начала реализации поставленных задач осталось лишь принять или уточнить существующие нормативные документы. Уже этой весной поправки будут внесены в бюджет.

Ранее Лайф рассказывал, что в 15-м ежегодном послании Федеральному собранию президент сделал акцент на социальную направленность. Среди озвученных мер: поддержка семей с небольшим объёмом доходов, поддержка семей с детьми-инвалидами, снижение ставки по ипотеке, развитие человеческого капитала и другие.