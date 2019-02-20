Врио главы города Дзержинский арестован по делу о взятке

Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере от действовавшего под контролем правоохранителей лица.

Пресненский суд Москвы арестовал временно исполняющего обязанности главы города Дзержинский Сергея Грибинюченко по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Алексея Черникова.

— В отношении подозреваемого Грибинюченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 апреля, — сообщил Черников.

Пресс-секретарь отметил, что по ходатайству адвоката заседание суда прошло в закрытом режиме.

Напомним, о задержании Сергея Грибинюченко по подозрению в должностном преступлении стало известно 18 февраля. Грибинюченко занимал должность и. о. главы Дзержинского с 25 января. Позднее было опубликовано видео задержания чиновника.