Венесуэла объявила о закрытии морской границы

Ограничения будут действовать до тех пор, пока власти соседних стран не начнут следовать международному праву.

Венесуэла закрыла свою морскую границу с нидерландскими островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао в Карибском море. Об этом объявила вице-президент Боливарианской республики Делси Родригес в эфире государственного телевидения.

— Венесуэла не только решила закрыть границу, но и пересмотреть отношения с этими странами. Эти меры приняты, пока их правительства не начнут следовать международному праву и уважать его, — подчеркнула политик.

Она пояснила, что ограничения в отношении Кюрасао носят неопределённый по времени характер, поскольку именно этот остров стал одним из центров сбора гумпомощи, которую правительство Николаса Мадуро не хочет пускать в Венесуэлу.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о планах доставки гумпомощи через остров Кюрасао. Президент страны Николас Мадуро назвал гуманитарную помощь прикрытием для уничтожения независимости страны. Его поддержала представитель МИД РФ Мария Захарова, которая назвала обещания США о помощи Венесуэле провокационным вмешательством.