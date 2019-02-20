Из-за непогоды автомобилистов в Москве попросили пересесть на метро

Московским автомобилистам посоветовали пересесть на метро на ближайшие два дня из-за гололёда. Об этом сообщает Центр обеспечения дорожного движения (ЦОДД).
— Поднимется ветер 13–18 метров в секунду, пойдёт мокрый снег с дождём, начнётся метель, а на дорогах — гололёд. Будьте осторожны и пользуйтесь метро, — говорится в твиттере ЦОДД.
Напомним, ранее синоптики пообещали жителям столицы похолодание и трёхдневную метель.
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