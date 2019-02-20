Путин объяснил задачу "оборонной" части его прошлогоднего послания

Президент уточнил, что населению нужно было объяснить, на что потрачены "немалые ресурсы".

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ объяснил содержание своего Послания Федеральному собранию в 2018 году.

— Нужно было объяснить стране, на что мы тратили немалые ресурсы, нужно было успокоить людей, потому что мы объявили о том, что снижаем расходы на оборону, — пояснил Путин.

Российский лидер не считает, что прошлогоднее послание проходило, как выразился один из представителей СМИ, "под грохот канонад".

Путин напомнил, что завершился целый ряд проектов, потому было естественно рассказать о том, к чему пришла страна.

В 2018 году во время обращения к Федеральному собранию президент заявил о росте в 3,7 раза оснащённости отечественных вооружённых сил современным оружием.