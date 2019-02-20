Порошенко заявил о возможности полномасштабной войны с Россией

Лидер Незалежной полагает, что у российско-украинской границы "находятся более 87 тысяч военнослужащих ВС РФ, готовых к атаке".

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что полномасштабная война с Россией уже "не является чем-то нереальным". Такое заявление глава государства сделал во время своего выступления в Генассамблее ООН.

По словам Порошенко, помимо 35 тысяч добровольцев в Донбассе якобы находятся более двух тысяч служащих Российской армии. Кроме того, он отметил, что у российско-украинской границы "расположены более 87 тысяч военнослужащих ВС РФ, готовых к атаке".

— Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является такой уж нереалистичной перспективой, — цитирует президента телеканал "112 Украина".

Глава Незалежной также подчеркнул необходимость "обеспечить всесторонний мониторинг в реальном времени ситуации" вдоль границы с Россией.

Напомним, что Москва категорически отрицает обвинения со стороны Киева в том, что в Донбассе якобы находятся российские военные.