Путин выразил надежду, что результаты нацпроектов будут видны уже в этом году

Российский лидер напомнил, что на их выполнение были направлены колоссальные средства.

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что результаты реализации национальных проектов станут видны к концу 2019 года. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

Путин отметил, что Послание Федеральному собранию было в большей степени сосредоточено на внутренней проблематике, на вопросах социально-экономического развития, в том числе и из-за выделения более 25 триллионов рублей на реализацию нацпроектов.

— Надеюсь, что результаты будут уже видны к концу этого года, больше в следующих, в 20 и в 21 годах, — заявил президент России.

Путин подчеркнул необходимость решения очевидных проблем, в числе которых непростая демографическая ситуация в стране. Российский лидер напомнил свои слова об успехе в экономической сфере — ключе к решению многих вопросов.

Напомним, в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию Путин задал курс на масштабную социальную поддержку.