Посольство РФ не может констатировать факта нахождения Скрипалей в живых

Все запросы российских дипломатов в МИД и МВД Великобритании о состоянии Сергея и Юлии Скрипаль остаются без ответа.

Сотрудники посольства России в Великобритании, отвечая на вопросы гостей сайта, заявили, что понимают обеспокоенность матери Сергея Скрипаля, Елены, за судьбу близких ей людей. Однако из-за несоблюдения Великобританией Консульской конвенции не могут констатировать факт, что Сергей и Юлия Скрипаль живы.

— Представителям посольства, вопреки нормам международного права и двусторонней Консульской конвенции 1965 года, не был предоставлен доступ к российским гражданам. Поэтому мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипаль, — заявили в российском диппредставительстве в Лондоне.

Также в посольстве отметили, что британские СМИ сообщают об ухудшении здоровья Сергея Скрипаля. Его вообще не видели с инцидента 4 марта. Эти факты информационных утечек также вызывают опасение дипломатов. Видеообращение Юлии Скрипаль в мае 2018 года в посольстве назвали записанным под диктовку британских спецслужб, а значит, Сергей и Юлия пребывают в изоляции.

Ранее Лайф рассказывал, что мать Сергея Скрипаля попросила признать сына и внучку Юлию пропавшими без вести. Виктория Скрипаль считает, что её дядя мёртв. В полиции Великобритании заявили, что не получали запросов от матери Сергея Скрипаля.