"Мощная нация". Депутат Рады назвала Украину Вторым Иерусалимом

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"Мощная нация". Депутат Рады назвала Украину Вторым Иерусалимом

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Фото: © РИА Новости

Депутат Верховной рады Анна Гопко назвала Украину Вторым Иерусалимом. Об этом сообщает портал "Политнавигатор".

— Осознав, насколько мы мощная нация, мы перестанем ныть и наконец поймём, что Бог нам дал эту святую землю, этот Второй Иерусалим, особенно после получения томоса, — заявила Гопко, выступая в Раде.

Россию же депутат назвала тюрьмой народов.

Напомним, "новая церковь" Украины была образована в декабре 2018 года на "объединительном соборе" в Киеве. Томос об автокефалии "новой церкви" был подписан константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.

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