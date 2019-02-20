"Мощная нация". Депутат Рады назвала Украину Вторым Иерусалимом

Депутат Верховной рады Анна Гопко назвала Украину Вторым Иерусалимом. Об этом сообщает портал "Политнавигатор".
— Осознав, насколько мы мощная нация, мы перестанем ныть и наконец поймём, что Бог нам дал эту святую землю, этот Второй Иерусалим, особенно после получения томоса, — заявила Гопко, выступая в Раде.
Россию же депутат назвала тюрьмой народов.
Напомним, "новая церковь" Украины была образована в декабре 2018 года на "объединительном соборе" в Киеве. Томос об автокефалии "новой церкви" был подписан константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.
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