Холст "Простите" с автографом Горбачёва ушёл с аукциона за 12 миллионов рублей

Политический деятель расписался на холсте красным маркером 10 лет назад во время встречи со студентами международного университета.

Холст размером метр на метр с автографом первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва ушёл с молотка за 12 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома "12-й стул".

Как уточняется, стартовая цена полотна составила 100 тысяч рублей, а аукцион прошёл спустя ровно 10 лет после создания арт-провокации "Горбачёв. Простите" художником Ивановым. Имя покупателя холста не уточняется.

Как пояснил Иванов, он был студентом международного университета в Москве. 19 февраля 2009 года на встрече с основателем учебного заведения Михаилом Горбачёвым он попросил его нанести на заранее подготовленный холст какой-нибудь рисунок. Экс-президент СССР расписался на холсте, отметив, что нарисовать что-нибудь Иванов может и сам — фантазии на это у студента хватает. В тот же день художник нанёс надпись "Простите".

Напомним, ранее Горбачёв прокомментировал решение США по договору о РСМД, который был подписан 8 декабря 1987 года во время его поездки в Соединённые Штаты.