Беглов отметил важность акцента на справедливость в послании Путина

Акцент, сделанный президентом РФ Владимиром Путиным на справедливое решение социальных задач, очень важен. Об этом заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

— Прежде всего они (задачи, поставленные Путиным. — Прим. ред.) связаны с экологией, с образованием, здравоохранением. Важно, что сделан акцент на то, что все эти вопросы должны решаться с учётом справедливости, с учётом уважения и с учётом интересов семей и граждан нашей страны, — цитирует Беглова его пресс-служба.

Губернатор добавил, что в городе необходимо расширять сеть "бережливых поликлиник" и улучшать стандарты медобслуживания для детей.

Кроме того, Беглов пообещал, что будет настаивать на утилизации мусорного полигона "Красный бор" в Министерстве природных ресурсов. Также врио губернатора сообщил, что власти Петербурга поставили задачу обеспечить высокие стандарты образования.

— В первую очередь мы создаём навигацию для выбора будущей профессии. У нас уже есть первые результаты, чтобы школьник мог выбрать профессию, не только знать, где он будет учиться, но и где дальше будет работать, — отметил Беглов.

Напомним, 20 февраля президент России Владимир Путин в 15-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. О том, что сказал президент, о задачах в социальной сфере, экономике и внешней политике — в материале Лайфа.