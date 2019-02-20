В Госдепе прокомментировали слова Путина о ДРСМД

США продолжают выполнять условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а Россия, напротив, его нарушает, при этом Вашингтон пытался "вернуть" Москву к соблюдению соглашения. Так в Госдепе США ответили на слова российского президента Владимира Путина о ДРСМД.

— В отличие от России, предпринимающей усилия по созданию множества новых систем вооружения, включая нестратегическое ядерное оружие, США полностью соблюдают ДРСМД. Комплексы Aegis Ashore в Румынии и Польше полностью подпадают под условия ДРСМД, — цитирует ТАСС представителя Госдепа.

Напомним, в ходе своего послания Федеральному собранию президент России заявил, что Вашингтон сам нарушает условия ДРСМД, ищет виновных, а своих сателлитов заставляет "подхрюкивать" им. При этом он предложил Западу посчитать скорость российского перспективного оружия и дальность его возможного применения.