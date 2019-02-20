Янукович пригрозил Порошенко судом в Гааге

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Янукович пригрозил Порошенко судом в Гааге

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Виктор Янукович. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к гражданам Незалежной с открытым письмом, в котором пригрозил нынешнему главе государства Петру Порошенко трибуналом в Гааге.

— Власть пойдёт на всё ради сохранения власти — на фальсификации и ложь, на подкуп и насилие. Но её конец будет бесславен — народный украинский трибунал и трибунал в Гааге назовут все вещи своими именами, — говорится в письме, текст которого опубликовал пресс-секретарь сына Януковича Александра Юрий Кирасир в своём фейсбуке.

По словам экс-президента, ради собственного выживания Порошенко все пять лет поддерживал разжигание ненависти между своими гражданами, "врал украинскому народу и иностранным партнёрам", а также посягнул на свободу вероисповедания.

— Я приложу весь многолетний опыт государственного управления и дипломатии для того, чтобы вместе с моими земляками добиться примирения и восстановления мирной и процветающей Украины, — заключил Янукович.

Напомним, ранее бывший лидер Незалежной заявил, что Порошенко будет использовать любые средства, включая фальсификации, ради победы на президентских выборах, которые состоятся в марте. Также Янукович отмечал, что считает вмешательство Киева в дела Церкви недопустимым.

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