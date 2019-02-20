ЦСКА досрочно стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

Московский ЦСКА обыграл ярославский "Локомотив" со счётом 2:1 по буллитам в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победа позволила армейцам стать досрочным победителем первенства в сезоне 2018/2019.

В составе у красно-синих отличился Антон Слепышев, забросив шайбу на 60-й минуте матча. В "Локомотиве" результативным броском на первой минуте отметился Брэндон Козун. Эта победа стала у армейцев уже девятой подряд.

В настоящее время в активе ЦСКА 104 очка после 61 игры. Их ближайший преследователь, санкт-петербургский СКА, имеет 101 очко. Таким образом, за одну игру до окончания регулярного чемпионата московские армейцы обеспечили себе золото первенства.

Напомним, в последнем матче "регулярки" ЦСКА сыграет дома со столичным "Динамо".