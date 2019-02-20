Послы ЕС одобрили поправки к Газовой директиве

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Послы ЕС одобрили поправки к Газовой директиве

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Фото: © Flickr/Stuart Chalmers

Комитет постпредов стран ЕС (Coreper) одобрил поправки к Газовой директиве ЕС. Документ должен распространить энергетические нормы Евросоюза на проект "Северный поток — 2".

— Правила газового рынка ЕС будут применяться к газопроводам из третьих стран. Coreper только что одобрил соглашение между румынским председательством в Совете стран ЕС и Европарламентом по Газовой директиве, — говорится в сообщении комитета в "Твиттере".

По данным источника ТАСС, 4 марта этот документ поступит для утверждения Совету ЕС на уровне министров энергетики.

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