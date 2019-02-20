Президент Украины Пётр Порошенко сообщил о риске техногенной катастрофы в Донбассе. Такое заявление он сделал, выступая в Генассамблее ООН, передаёт УНИАН.

По его словам, в этом регионе есть ряд потенциально опасных объектов, которые из-за обстрелов "могут стать эпицентром экологической и техногенной катастрофы".

Порошенко также отметил, что экологическая ситуация в Донбассе ухудшается из-за подтопления угольных шахт, что может привести к загрязнению воды.