Корабли Балтийского флота отразили атаку условного противника — видео

Корвет "Бойкий" и сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" провели совместные учения в Балтийском море по отражению воздушного нападения условного противника.

В боевых стрельбах по воздушным целям было задействовано артиллерийское вооружение "Бойкого" и зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Кортик", а также корабельные установки АК-630.

Стрельбы выполнялись в сложных погодных условиях. В ходе учений экипажи отработали полный комплекс задач противовоздушной обороны от обнаружения до уничтожения воздушных целей.