В Уфе скончалась народная артистка РСФСР Гюлли Мубарякова

В Уфе на 83-м году жизни скончалась известная актриса, театральный режиссёр, народная артистка СССР и РСФСР, заслуженная артистка РСФСР и Башкирской АССР Гюлли Мубарякова. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Башкирии.

— Культура и искусство Башкортостана понесли тяжёлую утрату. ... Гюлли Мубарякова — выдающаяся актриса, талантливый режиссёр, прекрасный педагог, кумир нескольких поколений. Она обладала необыкновенной творческой энергией, умела заразить зрителя своей любовью к театру, — говорится в сообщении.

Она сыграла десятки ролей на сцене Башкирского государственного академического театра драмы им. М. Гафури и являлась одной из ключевых артисток современного театра в Башкирии. Была удостоена Государственной премии Башкирской АССР им. Салавата Юлаева за спектакль "Матеря ждут сыновей".

Траурная панихида состоится 22 февраля, о времени сообщат дополнительно.