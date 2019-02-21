Нурмагомедов предложил Сен-Пьеру провести бой в ноябре

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов предложил Жоржу Сен-Пьеру провести поединок в ноябре. Россиянин также предложил канадцу самому выбрать весовую категорию и место проведения боя — Москву, Монреаль, Нью-Йорк или Абу-Даби.

— Давай сделаем это в ноябре. После этого боя можешь завершить карьеру. Я вырос на твоих боях и безмерно уважаю тебя. Но для меня было бы честью разделить октагон с одним из величайших бойцов всех времён, — написал Нурмагомедов в "Инстаграме".

Ранее отец Хабиба, тренер Абдулманап Нурмагомедов, рассказывал, что бой с Сен-Пьером — мечта его сына.