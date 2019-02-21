Минюст США может сообщить о завершении расследования Мюллера на следующей неделе

Генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр уже на следующей неделе может заявить о завершении расследования спецпрокурора по так называемому российскому делу. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, в настоящее время Барр готовится к тому, чтобы объявить о завершении разбирательства и направить секретный отчёт в конгресс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение по обнародованию результатов расследования по "российскому делу" будет принимать генпрокурор США.

Напомним, спецслужбы США обвиняют Россию во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Расследованием на протяжении уже почти двух лет занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.