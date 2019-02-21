Из-за проблем с качеством закрыли крупнейший завод по производству пасты Nutella

Ежедневно здесь производилось 600 тысяч банок пасты, что составляет порядка четверти всего мирового производства Ferrero.

Руководство итальянской компании Ferrero временно остановило работу своего самого крупного завода по производству сладкой какао-ореховой пасты Nutella, расположенного во Франции, из-за снижения качества продукции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

— На данный момент мы можем заверить, что сложившаяся ситуация не отразилась ни на одном из видов продукции, находящейся в продаже, и что в снабжении наших клиентов не будет наблюдаться какого-либо перебоя, — говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение качества было зафиксировано также в батончиках Kinder Bueno. О характере проблемы не сообщается, в компании начато расследование, результаты которого будут опубликованы к концу недели. При этом на вопрос журналистов о возможной бактериологической проблеме — наличия опасных микробов в продукции — представитель компании отказалась отвечать.

Кроме того, журналисты выяснили, что за последние 10 лет оборотный капитал Ferrero увеличился вдвое и превысил показатель в 12 миллиардов долларов. Доходы компании могли оказаться скромнее, откажись производитель от пальмового масла. По приблизительным оценкам, такой шаг только в производстве ореховой пасты может повысить расходы с восьми до 22 миллионов в год.

Однако Ferrero вместо этого запустила рекламную кампанию, основной мыслью которой было то, что без пальмового масла продукция будет уже не такой привычно вкусной.