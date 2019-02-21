На Украине вступил в силу закон, закрепляющий в конституции курс в ЕС и НАТО

На Украине официально начал действовать закон, закрепляющий в конституции страны курс на вступление в ЕС и НАТО. Об этом говорится в документе, опубликованном в газете Верховной рады "Голос Украины".

Согласно документу, теперь в преамбуле конституции Незалежной закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евро-атлантического курса Украины".

Отмечается, что теперь Верховная рада уполномочена определять основы стратегического курса на приобретение членства в ЕС и НАТО, а кабинет министров — обеспечивать его реализацию.

Напомним, соответствующий закон 19 февраля подписал президент Украины Пётр Порошенко.