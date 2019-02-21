"Наитупейшая идея". Сенатор Грэм нелестно отозвался о выводе войск из Сирии

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"Наитупейшая идея". Сенатор Грэм нелестно отозвался о выводе войск из Сирии

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Фото: © Flickr/NASA APPEL Knowledge Services

Политик также добавил, что теперь является "не сторонником, а противником" нынешней американской власти.

Американский сенатор от республиканцев Линдси Грэм назвал полный вывод войск США из Сирии "наитупейшей идеей". Об этом сообщает The Washington Post.

По данным газеты, подобное заявление Грэм сделал в разговоре с и. о. министра обороны США Патриком Шанаханом.

— Это наитупейшая идея из всех, что я когда-либо слышал, — приводит издание слова сенатора.

Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп приписал своей стране победу над ИГИЛ* и объявил о выводе войск из Сирии.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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