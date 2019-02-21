Постпреды почтили в ООН память Виталия Чуркина

Постпреды ряда стран при ООН и коллеги российского дипломата Виталия Чуркина почтили его память в двухлетнюю годовщину смерти. В памятной церемонии приняли участие постпреды Палестины, Франции, Казахстана, Кувейта, Марокко, Сирии, Швеции, Саудовской Аравии, Туркмении.

— Он был сторонником многосторонности, пользовался большим уважением у коллег. Сегодня пришли те, кто знал его лично, и я признателен им за память о Виталии Ивановиче, — цитирует РИА "Новости" нынешнего постпреда РФ при ООН Василия Небензю.

Напомним, Виталий Чуркин умер 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. С 2006 года он занимал должность постпреда России при ООН в Нью-Йорке, а также был представителем РФ в Совбезе.