Полиция обнародовала видео допроса водителя, сбившего семью во Владивостоке

Полиция Владивостока опубликовала видео допроса мужчины, подозреваемого в наезде на семью с ребёнком на тротуаре. Мужчина рассказал, что скрылся с места ДТП, так как боялся наказания.

— Я побоялся, что в тюрьму посадят. Побежал куда глаза глядят, — сказал подозреваемый. При этом мужчина не смог объяснить, где он находился целые сутки после происшествия и почему не сдался полиции сразу.

Напомним, инцидент произошёл 18 февраля, когда машина вылетела на тротуар, где в этот момент шла семья. В итоге мать и мальчик 2017 года рождения скончались в больнице, а мужчина выжил, но получил серьёзные травмы. Предполагаемый виновник аварии был задержан спустя сутки после ДТП. Лайф публиковал видеозапись с места трагедии.