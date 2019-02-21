Курц считает, что Россия больше заинтересована в Австрии, чем США

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что Москва больше заинтересована в отношениях с Веной, чем Вашингтон. Об этом он заявил после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

— Я бы сказал, что Россия традиционно сильно заинтересована в Австрии и поэтому сильнее сближается с федеральным правительством, федеральным канцлером, федеральным президентом, чем, возможно, США, — отметил Курц в эфире телеканала ORF.

При этом он подчеркнул, что Австрии необходим "хороший контакт" и с Востоком, и с Западом, а также со сверхдержавами.

Ранее Курц заявил, что Австрия будет продолжать поддерживать проект "Северный поток — 2", против которого выступают США, поскольку российский газ покупать выгоднее, чем американский.