В России могут составить реестр азартных игроков

Минфин России разработал законопроект, который предусматривает создание в стране единого перечня граждан, страдающих от игровой зависимости. Об этом сообщают "Известия".
Отмечается, что нововведение рассчитано в первую очередь на самоограничение игроманов. По задумке авторов закона, человек, признающий наличие у себя проблем с игровой зависимостью, сможет написать соответствующее заявление прямо в букмекерской конторе, после чего он будет внесён в список.
При этом необязательно совсем отказываться от любимого хобби. Законопроект позволяет по желанию установить для себя лимит — максимально возможный размер ставки, которую примут в заведении. Сообщается, что изменить своё решение можно будет через год.
Кроме того, такое же заявление могут подать опекуны или попечители игроманов, признанных полностью или частично недееспособными. А вот родственники трудоспособного человека без его участия подать заявление о запрете на участие в азартных играх не смогут.
Кроме того, законопроект Минфина не будет действовать в отношении казино, поскольку они находятся в специальных игорных зонах, в то время как букмекерские конторы открыты по всей стране.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени