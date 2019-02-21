В России могут составить реестр азартных игроков

Полный запрет на это хобби необязателен, человек может просто установить для себя максимально возможный размер ставки.

Минфин России разработал законопроект, который предусматривает создание в стране единого перечня граждан, страдающих от игровой зависимости. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что нововведение рассчитано в первую очередь на самоограничение игроманов. По задумке авторов закона, человек, признающий наличие у себя проблем с игровой зависимостью, сможет написать соответствующее заявление прямо в букмекерской конторе, после чего он будет внесён в список.

При этом необязательно совсем отказываться от любимого хобби. Законопроект позволяет по желанию установить для себя лимит — максимально возможный размер ставки, которую примут в заведении. Сообщается, что изменить своё решение можно будет через год.

Кроме того, такое же заявление могут подать опекуны или попечители игроманов, признанных полностью или частично недееспособными. А вот родственники трудоспособного человека без его участия подать заявление о запрете на участие в азартных играх не смогут.

Кроме того, законопроект Минфина не будет действовать в отношении казино, поскольку они находятся в специальных игорных зонах, в то время как букмекерские конторы открыты по всей стране.