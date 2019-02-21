СМИ: Ретейлеры ожидают перебоев с поставками молочной продукции

Крупные торговые сети ожидают перебоев с поставками молочной продукции. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в Минэкономразвития.

В документе сказано, что проблемы с поставками могут быть связаны с расширением списка товаров, которые подлежат обязательной электронной ветеринарной сертификации.

Отмечается, что новые требования планируется ввести слишком быстро, поэтому сертификация может вызвать "критическое замедление" или остановку распределения молочной продукции.

Кроме того, по некоторым прогнозам, после вступления в силу новых правил издержки торговых сетей вырастут на 25–30%, говорится в письме.

Отмечается, что приказ должен вступить в силу 1 июля 2019 года. В Министерстве сельского хозяйства отмечают, что новые правила "создадут дополнительные барьеры для легализации продукции неизвестного происхождения" и исключат возможность сфальсифицировать документацию.