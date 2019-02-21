Родители, устроившие самосуд над школьником, подали встречные заявления

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Родители, устроившие самосуд над школьником, подали встречные заявления

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Фото: © РИА Новости

Родители, отомстившие школьному хулигану за своих детей в Приморье, подали встречные заявления в полицию о побоях. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Законные представители пятиклассников обратились в полицию с встречными заявлениями о причинении телесных повреждений. Назначено проведение доследственной проверки, — рассказал представитель регионального УМВД РФ.

Напомним, 20 февраля стало известно, что родители устроили самосуд над пятиклассником, который издевался над их детьми в одной из школ города Большой Камень. По данным следствия, хулигана окунули головой в унитаз на глазах других детей.

В настоящее время по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Со школьным персоналом и учащимися сейчас работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

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