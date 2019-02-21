В Киеве заявили об "украинизации" Крыма

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что до воссоединения с РФ Крым был "недостаточно украинским", и в этом есть вина Киева. При этом, по его мнению, с момента вхождения полуострова в состав России он не стал "более российским".

— Напротив, Крым сегодня является ещё более украинским. Потому что за эти годы борьбы призыв "Крым — это Украина!" стал уже не просто слоганом, а руководством к действию. Мы должны довести это дело до конца, — написал украинский министр в "Фейсбуке".

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Среди жителей полуострова за воссоединение с РФ проголосовало почти 96,8% избирателей при явке на референдум свыше 80%. 18 марта российские власти подписали договор с властями республики о вхождении её в состав РФ. В 2019 году исполнится пять лет с момента этого события, и в Крыму рассказали, как отметят годовщину.