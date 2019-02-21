СМИ сообщили о старте нового набора в отряд космонавтов

В России стартовал новый набор в отряд космонавтов. Официальное заявление об этом будет сделано в ближайшее время, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

— Приказ об организации работ по новому набору в отряд космонавтов "Роскосмоса" был подписан на прошлой неделе, — говорится в сообщении.

По данным журналистов, эту информацию подтвердил также другой источник. Ожидается, что в ближайшее время будет обнародовано официальное заявление. Отмечается, что в приказе пока не определено, сколько кандидатов должны отобрать в отряд и в какие сроки. Эти параметры будут определены Центром подготовки космонавтов.

При этом, как сообщил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко, в настоящий момент документ находится "в стадии проработки условий и положений".

Это уже второй официальный набор в отряд российских космонавтов за последние несколько лет и третий открытый набор в истории России. В 2017 году "Роскосмос" проводил отбор желающих для полётов к Луне на пилотируемом корабле "Федерация". Тогда свои заявки подали более 400 человек.