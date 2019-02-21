Безумец — безумцу. Трамп и Сандерс обменялись оскорблениями из-за выборов

Президент США Дональд Трамп и сенатор-демократ Берни Сандерс обменялись оскорблениями в "Твиттере" из-за выборов главы государства, которые состоятся в 2020 году.

Словесная перепалка произошла после того, как стало известно о видеообращении Сандерса, где тот якобы сообщил о выдвижении.

— Безумный Берни вступил в игру! Желаю ему удачи, — написал Трамп в своём микроблоге.

В свою очередь 77-летний сенатор отметил, что настоящее безумие — это то, что президентом США является "сексист, расист, ксенофоб и мошенник". Сандерс также сообщил, что собирается не только нанести поражение Трампу, но и изменить политическую и экономическую жизнь страны.

Напомним, сенатор являлся основным соперником Хиллари Клинтон на партийных праймериз в 2016 году, однако располагал меньшими финансовыми ресурсами и поддержкой среди демократов.