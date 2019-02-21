Разве не носки? Опрос показал, что на самом деле хотят получить мужчины на 23-е

Оказывается, лишь 8% мужчин радуются, когда думают о подаренных носках. Хотя в нынешнем году именно такой подарок получат 16% защитников Отечества.

Большинство российских мужчин мечтают получить в подарок на 23 Февраля новенький гаджет, часы или автомобиль, а получат средства для ухода за телом, одежду, обувь, а также всевозможные подарочные сертификаты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Avito.

Причём в своих желаниях мужчины достаточно дружны. Обзавестись новым смартфоном или планшетом в День защитника Отечества хотели бы 26% опрошенных. Получить в подарок новые часы не против 25% респондентов. Примерно столько же — 22% — хотели бы новый автомобиль. Ещё 17% не против получить дезодорант, и лишь 8% с радостью думают о новых носках.

К большому сожалению, не все мужские желания сбудутся именно так, как хочется, поскольку большинство мужчин — 25% — получат в подарок средства по уходу за телом. Ещё для 23% сюрпризом станет одежда и обувь. На третьем месте в рейтинге расположились подарочные сертификаты — их получат 16%. Товары для спорта будут подарены 15% мужчин, с небольшим отставанием идут носки — 14%.

Стоит отметить, что некоторым представителям мужского пола таки подарят автомобиль в этот праздник — общее число счастливчиков около 1%. Примерно столько же получат в подарок домашнее животное. В некоторых случаях дамы приготовили и оригинальные подарки — например, "букет из вобл", "что-то для авто", "полёт в Дубай", "перфоратор".

Любопытно, что за последний год число желающих поздравить сильный пол с 23 Февраля выросло до 93%. Самые активные поздравители — девушки 25–35 лет. При этом абсолютное большинство определило на подарок сумму не больше тысячи рублей.