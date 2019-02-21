В Исландии продлили разрешение на добычу китов

Правительство Исландии решило продлить разрешение на ловлю китов. Об этом сообщает Sveriges Radio. Отмечается, что годовая квота составит 209 финвалов и 217 малых полосатиков.

Решение правительства вызвало недовольство у мировой общественности. Кроме того, по информации радиостанции, большинство жителей Исландии выступают против охоты на китов.

Напомним, в конце 2018 года власти Японии также заявили о намерении возобновить китовый промысел.