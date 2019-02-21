Трое взрослых и двое детей погибли в ДТП в Забайкалье

Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП на автодороге Иркутск — Чита в Забайкалье. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

По данным полиции, ДТП произошло 20 февраля. По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота" не справилась с управлением и допустила столкновение с грузовиком "Скания".

— На месте аварии погибла 32-летняя водитель иномарки, жительница Бурятии, 30-летняя жительница Домны и двое малолетних пассажиров. Супруг водителя был доставлен в медицинское учреждение, где при оказании помощи скончался. Водитель грузовой автомашины не пострадал, — говорится в сообщении УМВД по Забайкальскому краю.