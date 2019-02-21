СМИ: Число жертв пожара в столице Бангладеш увеличилось до 81

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СМИ: Число жертв пожара в столице Бангладеш увеличилось до 81

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Фото: © Twitter/CGTN

Число погибших в результате пожара в жилом доме в столице Бангладеш Дакке увеличилось до 81, сообщает The Bangladesh Observer. В то же время, по данным агентства Синьхуа, речь идёт о 69 погибших.

— К настоящему времени обнаружены тела 69 погибших, — передаёт слова представителя пожарной службы и гражданской обороны агентство.

Напомним, пожар произошёл в жилом четырёхэтажном доме в историческом районе Дакки. Изначально сообщалось о 41 погибшем.

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