Дом футболиста "Ливерпуля" Мане обокрали, пока он играл в матче Лиги чемпионов

Неизвестные обокрали дом нападающего футбольного клуба "Ливерпуль" Садио Мане в то время, пока владелец выступал в матче Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии". Об этом сообщает The Liverpool Echo.

Пот данным полиции, инцидент произошёл 19 февраля в период с 18:00 до 23:45 по местному времени в Аллертоне. Добычей злоумышленников стали мобильные телефоны, часы и ключи от автомобилей. Полицейские ведут поиск преступников и опрашивают свидетелей. При этом, общаясь с журналистами, представитель местной полиции обратился к злоумышленникам и предложил вернуть вещи добровольно.

Примечательно, что это не первый подобный эпизод в жизни футболиста. 1 ноября 2017 года спустя 15 минут после начала матча против "Марибора" трое неизвестных вломились в дом другого игрока "Ливерпуля" — защитника Деяна Ловрена. Пока полицейские изучали детали, выяснилось, что нападению подвергся также и дом Мане.