Теперь "сверхзвуковой". Пассажирский самолёт превысил скорость звука из-за ветра

Самолёт компании Virgin Atlantic, следовавший рейсом Лос-Анджелес — Лондон, превысил скорость звука из-за сильного попутного ветра. Об этом сообщает журнал Popular Mechanics.

По данным журнала, на северо-востоке США воздушное судно попало в зону сильного ветра, в результате чего разогналось до 1285 км/ч. При этом скорость звука на высоте 11 километров составляет около 1060 км/ч.

— Никогда в жизни не встречал такого попутного ветра за всю карьеру коммерческого пилота, — сообщил пилот рейса в "Твиттере".

Отмечается, что самолёт прибыл в столицу Британии на 48 минут раньше положенного времени.