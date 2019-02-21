Житель Флориды "отмыл" и вывел в Россию $8 млн и теперь пойдёт под суд

В американском штате Флорида был задержан Игорь Бузюков — гражданин США, которого подозревают в отмывании и дальнейшем выводе 8,5 миллиона долларов в Россию, Украину и Турцию. Об этом сообщается на сайте Прокуратуры Нью-Джерси.

— Сегодня во Флориде был арестован человек по обвинению в отмывании средств, которые были получены в результате взлома бизнес-счетов, — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, Бузюков и его сообщники в период с февраля по июль 2018 года смогли украсть данные счетов нескольких фирм — клиентов финансовой технологической компании из Сан-Хосе (штат Калифорния).

После получения данных они звонили в офис компании, называли себя представителями фирмы-клиента и просили добавить к уже имеющемуся расчётному счёту ещё один — "для получения платежей от клиентов электронной торговли". После этого финансовые потоки находились уже в руках преступников.

В дальнейшем деньги, отправленные на эти обезличенные счета, переводились уже на подконтрольные Бузюкову, после чего на счета "неустановленных лиц в России, Турции и на Украине". Сообщается, что подозреваемый должен предстать перед судом в четверг, 21 февраля.