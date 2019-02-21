"Зимние рецидивы". Синоптики рассказали о погодных сюрпризах в марте

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"Зимние рецидивы". Синоптики рассказали о погодных сюрпризах в марте

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Фото: © РИА Новости/Иван Секретарев

Погодная ситуация в марте по всей России будет держаться в пределах нормы. Об этом сообщил и. о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктёв.

— Если говорить про месяц в целом, то он получается около нормы. Март в нашем центральном регионе ещё полузимний месяц, и зимние рецидивы будут, — приводит слова Киктёва "Российская газета".

Отмечается, что для Москвы среднемесячная норма в марте составляет один градус по Цельсию. Однако из-за больших перепадов температуры началом весны в регионе приблизительно считается 27 марта, когда среднесуточная температура превысит ноль градусов.

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