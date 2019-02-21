В Раде объяснили, почему кризис на Украине выгоден Европе

Кандидат в президенты Украины депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал, чем нынешняя ситуация в Незалежной выгодна Европе. По его словам, законопроекты, принятые Киевом по требованию ЕС, наносят серьёзный вред Украине. Кроме того, сейчас происходит отток населения в Европу, уже около шести миллионов граждан работают там и платят взносы в пенсионные фонды.

— Европейцев устраивает и конфликт, который происходит на Украине, и коррупция, которая выживает людей за пределы нашего государства, — рассказал нардеп в эфире телеканала "Наш".

Он добавил, что "провластная коалиция" на грядущих выборах пытается "продать" украинцам евроинтеграцию, которую Киеву не обещает ни один из представителей государств Европы.