Неизвестные разгромили Посольство Венесуэлы в Эквадоре

Семеро вооружённых человек ворвались в Посольство Венесуэлы в Эквадоре, избили сотрудников и украли "значительную" сумму денег. Об этом сообщил глава дипмиссии Фернандо Белло в "Твиттере".

— Группа преступников с огнестрельным оружием ворвалась в генеральное консульство Венесуэлы в Гуякиле (Эквадор), они избили дипломатический персонал и украли деньги консульского сбора, — заявил дипломат.

На видеозаписи в "Твиттере" видно, как Белло перемещается по зданию дипмиссии и периодически показывает помещения, пострадавшие от рук злоумышленников. По его словам, основной ущерб был причинён месту, где хранились деньги. Отмечается, что перед уходом преступники повредили все телефонные кабели, которые только обнаружили.

По словам Белло, аналогичное нападение было совершено на миссию Венесуэлы в Коста-Рике. Полиция начала расследование по факту произошедшего.