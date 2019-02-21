На базе нейросетей. В России разрабатывают новую систему сортировки мусора

Отмечается, что робот будет сортировать мусор примерно в шесть-семь раз быстрее, чем человек.

В России разрабатывают новую систему сортировки мусора на базе нейросетей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Лабораторию машинного обучения", которая и занялась проектом.

По словам гендиректора компании Константина Синани, система сможет сортировать мусор в несколько раз быстрее человека. Он отметил, что манипулятор, необходимый для осуществления перемещения распознанных объектов ТБО, позволит перемещать в среднем один предмет в секунду.

— Человек тратит на один предмет шесть-семь секунд, и мы говорим только о начале смены, когда работник ещё не успел устать, — добавил Синани.

Он также рассказал, что система сортировки на основе нейросетей, которая сможет заменить трёх человек, окупит себя примерно за полтора года. Опытный образец робота-сортировщика будет разработан к марту 2020 года.

Как писал Лайф, накануне президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию потребовал избавиться от "мутных" структур в сфере обращения с мусором. Глава государства подчеркнул, что будущим поколениям необходимо передать экологически благополучную страну.